NEW YORK — Masahiro Tanaka a bien fait pendant six manches et un tiers, Aroldis Chapman s’est sorti du trouble et a enregistré un troisième sauvetage en autant de jours, alors que les Yankees de New York ont filé vers une cinquième victoire d’affilée, un gain de 4-3, vendredi, face aux Cardinals de St. Louis.

Chapman a accordé un but sur balles à Randal Grichuk après deux retraits et un double au frappeur suppléant Jose Martinez. Dexter Fowler a ensuite frappé un roulant au deuxième but, ce qui a mis fin à la rencontre.

Avant la rencontre, Tanaka (1-1) affichait une moyenne de points mérités de 11,74 en deux départs cette saison. Il a toutefois retrouvé ses repères après avoir accordé un circuit de deux points à Matt Carpenter en première manche. Tanaka a accordé trois points, cinq coups sûrs et deux buts sur balles.

Starlin Castro et Austin Romine ont frappé des circuits pour les Yankees.

Le lanceur partant des Cardinals Michael Wacha (1-1) a retiré huit frappeurs sur des prises, mais il a concédé quatre points en six manches.