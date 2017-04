MARRAKECH, Maroc — Le Croate Borna Coric, qui s’était incliné en finale du Grand Prix Hassan II l’an dernier, aura l’opportunité de se reprendre contre l’Allemand Philipp Kohlschreiber dimanche.

Le tennisman âgé de 20 ans, qui avait baissé pavillon devant Federico Delbonis en finale l’an dernier à ce tournoi disputé sur la terre battue, a vaincu le Tchèque Jiri Vesely 6-4, 6-4 samedi. Coric, qui a sauvé deux balles de bris en cours de route, convoitera un premier titre en carrière sur le circuit de l’ATP. Il sera cependant opposé à Kohlschreiber, un joueur expérimenté, qui a disputé 15 finales jusqu’ici en carrière.

Kohlschreiber a facilement battu le Français Benoît Paire 6-2, 6-2 dans un match qui a duré un peu plus d’une heure plus tôt samedi. L’Allemand, troisième tête de série, n’a concédé qu’un point au service et brisé son adversaire à quatre reprises.

Le vétéran a défait Coric lors de leurs deux matchs précédents.