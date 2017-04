HILTON HEAD ISLAND, S.C. — Jason Dufner a réussi deux aigles et il a remis une carte de 65 (moins-6), samedi, pour se donner une priorité d’un coup au tournoi RBC Heritage, à l’aube de la ronde finale.

Dufner, le gagnant du Championnat de la PGA en 2013, a amorcé la troisième ronde avec trois coups de retard derrière le Canadien Graham DeLaet et Luke Donald. Mais il n’a pas mis de temps à rattraper les meneurs lorsqu’il a réussi un aigle au deuxième trou et un autre au cinquième.

Dufner a également réussi un oiselet au 15e trou du parcours de Harbour Town et il montre un pointage cumulatif de moins-13.

DeLaet a pour sa part inscrit un 69 à sa carte et il s’agissait de sa troisième ronde consécutive sous les 70 coups. Il n’en avait réussi que cinq à ce tournoi lors de ses cinq présences précédentes.

Kevin Kisner et Webb Simpson suivent à moins-11. Kisner a joué 66 tandis que Simpson, l’ancien champion de l’Omnium des États-Unis, a bouclé le parcours en 68 coups.

En vertu d’une ronde de 69, Ian Poulter complète le top-5, à moins-10.

Trois autres golfeurs canadiens prennent part à cet événement et un d’entre eux, Nick Taylor, se retrouve au plus fort de la course. Taylor a remis une carte de 70 et il se retrouve à égalité au neuvième échelon, à moins-8. Adam Hadwin (71) et David Hearn (69) occupent respectivement les 20e et 31 positions, à moins-5 et moins-4.