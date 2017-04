DULUTH, Ga. — Le Canadien Stephen Ames a joué 68 (moins-4) et il s’est donné une avance d’un coup sur cinq autres golfeurs, samedi, à la Classique Mitsubishi Electric du circuit des Champions de la PGA.

Ames a réussi cinq oiselets et il a commis un boguey sur le parcours du TPC Sugarloaf et il montre un pointage cumulatif de moins-9. Le golfeur de 52 ans n’a jamais remporté un tournoi chez les séniors, mais il en a gagné quatre sur le circuit de la PGA.

Le meneur après la première ronde, Bob Tway, a suivi sa ronde de 65 avec un 71 et il a glissé au deuxième rang. Il se retrouve à égalité avec Kenny Perry (64), Billy Andrade (66), Brandt Jobe (68) et Kevin Sutherland (69).

Miguel Angel Jimenez (68) et Marco Dawson (68) suivent non loin derrière, à moins-7. Jimenez a triomphé au TPC Sugarloaf en 2014 et il vient tout juste de gagner la Classique Mississippi Golf Resort.

John Daly a rebondi après avoir inscrit un 73 à sa carte en première ronde. Il a joué 65 et il se retrouve à égalité en neuvième place, à moins-6.

Le champion en titre du tournoi, Woody Austin, a terminé le parcours en 70 coups et il accuse cinq coups de retard sur le meneur.

Bernhard Langer a commis un boguey au 18e trou et il a joué 73, mettant ainsi fin à sa séquence record de 36 rondes à égalité ou sous la normale. Il a remporté l’événement en 2013 et il est à moins-4.