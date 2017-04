HONG KONG — Le Français François Pervis a remporté le contre-la-montre de 1 km dimanche en clôture des Championnats du monde de cyclisme sur piste de Hong Kong.

Pervis, qui est également détenteur du record du monde, a obtenu son quatrième gilet arc-en-ciel dans cette épreuve en vertu de son chrono d’une minute et 0,714 seconde. Le compatriote de Pervis, Quentin Lafargue, et le Tchèque Tomas Babek ont chacun décroché leur deuxième médaille des Mondiaux en se partageant l’argent en vertu d’un temps identique de 1:01,048. Aucun disque de bronze n’a été distribué.

La France a complété sa journée de rêve en triomphant dans la course à l’américaine (Madison). Morgan Kneisky et Benjamin Thomas ont procuré l’or à l’Hexagone avec un total de 45 points. Ils ont devancé dans l’ordre les Australiens Cameron Meyer et Callum Scotson, qui ont amassé 41 points, et les Belges Moreno De Pauw et Kenny De Ketele, qui en ont obtenu 32.

Chez les dames, la Britannique Elinor Barker a acquis son premier titre de championne du monde dans une épreuve individuelle. Elle a vaincu l’Américaine Sarah Hammer dans la course aux points de 25 km. Barker s’est hissée en tête lors du quatrième sprint de l’épreuve, mais Hammer a repris un tour lors de l’avant-dernier sprint pour se retrouver en tête avec 51 points. Barker a toutefois augmenté la cadence et repris les commandes alors qu’il restait quatre tours à compléter, en route vers une récolte totale de 59 points. La Néerlandaise Kirsten Wild s’est adjugé le bronze avec 35 points.

D’autre part, l’Allemande Kristina Vogel a conservé son titre de championne du monde au keirin. Vogel a défait la Colombienne Martha Bayona Pineda, qui a terminé deuxième, et la Belge Nicky Degrendele, qui a complété le podium.