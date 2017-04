MARRAKECH, Maroc — Le Croate Borna Coric a obtenu son premier titre en carrière sur le circuit de l’ATP, dimanche, après avoir préservé cinq balles de match avant de renverser l’Allemand Philipp Kohlschreiber 5-7, 7-6 (3), 7-5 en finale du Grand Prix Hassan II.

Coric, qui a été finaliste l’an dernier à ce tournoi disputé sur la terre battue, a surmonté 13 as de Kohlschreiber et sauvé six des neuf balles de bris offertes à son adversaire au cours d’un duel qui s’est poursuivi pendant près de deux heures et demie.

Coric a sauvé les balles de match au deuxième set.

Kohlschreiber, un vétéran âgé de 33 ans, a participé à sa première finale cette saison, et il convoitait un huitième titre en carrière.