BOSTON — Mitch Moreland a brisé l’égalité en septième manche en frappant un simple de deux points et les Red Sox de Boston sont venus de l’arrière pour vaincre les Rays de Tampa Bay 7-5, dimanche.

Après que Danny Farquhar (0-1) eut rempli les coussins en septième manche, Moreland a placé le deuxième tir de Xavier Cedeno au champ gauche pour pousser Andrew Benintendi et Mookie Betts au marbre. Moreland avait aussi produit un point sur un simple en première.

Benintendi, Betts et Christian Vazquez ont tous les trois terminé le match avec trois coups sûrs. Pablo Sandoval a pour sa part cogné une longue balle de deux points pour créer l’égalité 4-4 en quatrième manche.

Le partant des Red Sox, Drew Pomeranz, a retiré 10 frappeurs sur des prises, mais il a alloué cinq points et cinq coups sûrs en quatre manches et un tiers au monticule. Sa troupe tirait de l’arrière 3-0 en début du match et 5-4 quand il a laissé la balle à Joe Kelly (2-0). Ce dernier s’est bien tiré d’affaire, ne permettant qu’un seul coup sûr en deux manches et deux tiers.

Craig Kimbrel s’est occupé de la neuvième manche et il a retiré deux adversaires au bâton pour signer un cinquième sauvetage cette saison.

Alex Cobb a amorcé la rencontre pour les Rays et il a accordé quatre points et 11 coups sûrs en cinq manches de travail.

Tigers 4 Indians 1

Matthew Boyd a alloué un point en six manches de travail Alex Avila a claqué une longue balle de deux points et les Tigers de Detroit ont défait les Indians de Cleveland 4-1.

Boyd (2-1) a remporté un deuxième départ consécutif. Les releveurs Alex Wilson, Justin Wilson et Francisco Rodriguez ont conjugué leurs efforts pour ne donner qu’un seul coup sûr par la suite. Rodriguez a enregistré un cinquième sauvetage cette saison.

Carlos Carrasco (1-1) a effectué une première présence contre les Tigers depuis qu’il s’était blessé à la main droite sur une flèche d’Ian Kinsler, en septembre dernier. Carresco a concédé deux points, quatre coups sûrs et cinq buts sur balles en six manches et deux tiers.

Les Indians avaient maintenu un dossier de 14-4 contre les Tigers la saison dernière. Lors de cette série de trois matchs, ils en ont perdu deux et ils se sont inclinés pour une septième fois au cours de leurs neuf dernières parties.

Angels 0 Royals 1

Alcides Escobar a frappé un simple d’un point en neuvième manche pour procurer une victoire de 1-0 aux Royals de Kansas City contre les Angels de Los Angeles.

Le partant des Royals, Ian Kennedy, n’a permis que deux coups sûrs et il a retiré 10 adversaires sur des prises pour infliger un cinquième revers de suite aux Angels. Il a alloué son premier coup sûr du match en cinquième manche.

Salvador Perez a amorcé la neuvième manche avec un simple aux dépens de Blake Parker (0-1). Il a été remplacé sur les sentiers par Raul Mondesi, qui a volé le deuxième coussin avant de se rendre au troisième sur un mauvais lancer. Deux frappeurs plus tard, Escobar a produit le point victorieux.

Kelvin Herrera (1-0) n’a eu besoin que de huit lancers pour envoyer les Angels à l’abri en neuvième manche.

Le gaucher des Angels Tyler Skaggs a lancé pendant sept manches et il n’a pas donné de point.