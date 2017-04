SAINT-LOUIS — Jaden Schwartz a inscrit le but vainqueur en deuxième période, Jake Allen a réalisé 40 arrêts et les Blues de St. Louis ont battu le Wild du Minnesota 3-1, dimanche.

Les Blues mènent la série 3-0 et le Wild fera face à l’élimination mercredi, à St. Louis.

Colton Parayko a touché la cible pour les Blues et Alexander Steen a complété la marque dans un filet désert.

Charlie Coyle a répliqué pour le Wild, qui a vu son gardien Devan Dubnyk repousser 28 rondelles.

«Nous avons disputé trois bonnes parties de hockey et nous devons simplement continuer à travailler fort, a exprimé Dubnyk. Il faut mettre des rondelles au filet pour essayer d’avoir des bonds favorables et se créer un certain momentum.»

Schwartz a profité d’un avantage numérique, à 15:19 de la deuxième période, pour placer son équipe à une victoire d’accéder à la deuxième ronde des séries éliminatoires. Il avait également marqué le but vainqueur lors du deuxième match, alors qu’il ne restait que 2:27 à jouer en troisième période.

Allen est toutefois la véritable vedette des Blues. Le gardien de 26 ans a stoppé 114 des 117 tirs dirigés vers lui depuis le début de la série. Le Wild avait pourtant montré la deuxième meilleure attaque de la LNH pendant la saison régulière.

«Il a été incroyable et il est la véritable raison pourquoi nous avons obtenu ces trois victoires, a déclaré Schwartz à propos de son gardien. Il nous donne beaucoup de confiance. Il est dans sa zone et il fait de très gros arrêts.»

Les Blues ont ouvert le pointage dès la quatrième minute de jeu. Parayko a trompé la vigilance de Dubnyk grâce à un tir de l’enclave à la suite d’une passe de Patrik Berglund. Les locaux auraient pu doubler voire même tripler leur avance, car Vladimir Tarasenko et Steen ont frappé le poteau.

Coyle a nivelé la marque à 7:01 de la deuxième période en s’emparant d’un retour de lancer de Zach Parise. Il s’agissait du troisième point de Parise depuis le début de la série.

Schwartz a cependant redonné les devants aux siens un peu plus de deux minutes plus tard. Il a accepté une passe de Steen, qui a contourné le filet du Wild, avant de battre de vitesse Dubnyk. Ryan White avait auparavant écopé une pénalité pour bâton élevé.

«Ils ont conservé leur plan de match et nous avons conservé le nôtre. C’était une opposition difficile pour nous dans la deuxième portion du match, a avoué Allen. Ils nous ont mis sur les talons, mais nous avons trouvé une façon de l’emporter. C’est une grosse victoire pour nous.»