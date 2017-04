DULUTH, Ga. — Stephen Ames n’avait pas gagné un tournoi depuis huit ans alors il savait qu’il était crucial de garder son calme.

«Mon plus gros objectif cette semaine était de contrôler mon anxiété, mes émotions et ma respiration. J’ai travaillé durement sur ça cette semaine, a-t-il fait savoir. Ça m’a beaucoup calmé.»

Ames a remporté la Classique Mitsubishi Electric, dimanche, pour signer un premier titre du circuit des Champions de la PGA, terminant loin devant Bernhard Langer.

Le golfeur canadien de 52 ans a remis une carte de 66 (moins-6) et il a terminé le tournoi avec une avance de quatre coups sur Langer. Ames a débuté l’événement avec des rondes de 67 et de 68 et il s’était donné un coup de priorité devant cinq joueurs avant la ronde finale.

Ames s’est donné un petit coussin lorsqu’il a envoyé son approche au fond de la coupe au septième trou . Il s’agissait de son deuxième oiselet de suite et son quatrième sur le premier neuf.

«J’ai fait une lecture comme si c’était un coup roulé, a-t-il indiqué. J’ai choisi un endroit où je voulais faire tomber la balle. Quand j’ai frappé la balle, je me suis dit que c’était un très bon contact. Elle est tombée directement là où je voulais qu’elle tombe. Tout a été exécuté à la perfection.»

À son 49e départ en tant que joueur sénior, Ames a inscrit six oiselets, sans commettre un seul boguey, pour terminer avec un pointage cumulatif de moins-15. Il s’agissait de sa première victoire depuis 2009, lorsqu’il avait remporté la Classique Children’s Miracle Network, le dernier de ses quatre titres du circuit de la PGA.

«J’établissais mon rythme et je contrôlais tout le reste, a affirmé le Canadien. C’était bien d’être dans cette situation et de jouer de la façon dont je l’ai fait aujourd’hui.»

Ames est le troisième golfeur canadien à gagner un tournoi sur le circuit des 50 ans et plus. Il est également le 11e joueur à remporter un tournoi sur le circuit des Champions, sur le circuit de la PGA et sur le circuit Web.com.

Langer, qui a remporté 30 titres du circuit, a joué 65 pour se démarquer et briser l’égalité au deuxième rang. Fred Funk (66), David Frost (68) et Brandt Jobe (70) ont terminé à égalité au troisième échelon avec un pointage cumulatif de moins-10.

Le champion en titre, Woody Austin (68), et Kevin Sutherland (71) ont suivi de près avec un pointage total de moins-9.

L’autre Canadien à prendre part au tournoi, Rod Spittle, s’est contenté d’une égalité en 58e position, à plus-2.