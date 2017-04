NEW YORK — Greg Bird est sorti de sa torpeur en claquant un circuit, Michael Pineda a retiré six frappeurs sur des prises et les Yankees de New York ont battu les Cardinals de St. Louis 9-3, dimanche soir.

Les Yankees récoltent ainsi un septième gain consécutif.

Aaron Hicks a également frappé une longue balle et Aaron Judge a dû se contenter d’un triple en raison d’une interférence avec un spectateur. Les Yankees ont chassé Adam Wainwright (0-3) en cinquième et ont balayé la série de trois matchs face aux Cardinals, qui affichent un dossier de 3-9 depuis le début de la saison. Il s’agit du pire record de la Ligue nationale et du pire départ de la formation depuis 1988.

Wainwright a accordé 10 coups sûrs, dont quatre points mérités et a concédé deux buts sur balles. Le releveur Miguel Socolovich a ensuite accordé cinq points en trois coups sûrs en huitième manche.

Du côté des Yankees, Pineda (2-1) a lancé durant sept manches et n’a accordé que deux points sur six coups sûrs.