MONTE-CARLO — Tomas Berdych a eu besoin de trois manches et de deux heures pour venir à bout du Russe issu des qualifications Andrey Kuznetsov au Masters de Monte-Carlo.

Finaliste du tournoi il y a deux ans, Berdych a converti deux de ses 11 balles de bris pour vaincre Kuznetsov 4-6, 6-3, 6-4 et accéder au deuxième tour.

Berdych, neuvième tête de série, a réussi le bris décisif au troisième jeu de la manche ultime, sur un coup gagnant du revers.

Les six joueurs classés en action dans ce premier tournoi d’importance de la saison sur terre battue ont aussi accédé au tour suivant: Robert Bautista Agut (no 12), Pablo Carreno Busta (no 13), Alexander Zverev (no 14), Albert Ramos-Vinolas (no 15) et Pablo Cuevas (no 16) ont tous signé la victoire.

Perçu comme l’un des plus prometteurs jeunes joueurs sur le circuit de l’ATP, Zverev a inscrit une victoire convaincante de 6-1, 6-2 aux dépens du vétéran Andreas Seppi.

Novak Djokovic, qui a été inséré dans la même portion de tableau que Rafael Nadal au tirage au sort, lancera son tournoi mardi, face au Français Gilles Simon. Djokovic a été ralenti par les blessures récemment et il a dû renoncé au Masters de Miami en raison d’un malaise au coude droit.