NEW YORK — Pour des raisons totalement différentes, Claude Julien et Alain Vigneault considèrent que le troisième match de la série quart de finale de l’Association Est entre le Canadien de Montréal et les Rangers de New York est une affaire du passé, et qu’il faut regarder devant.

Tout en rappelant à quel point il a apprécié la performance de ses joueurs, qui ont frôlé la perfection dans un gain de 3-1 dimanche, l’entraîneur-chef du Canadien soutient qu’il peut même être dangereux pour une équipe de croire qu’elle va connaître une bonne performance parce qu’elle en a livré une de qualité lors de sa sortie précédente.

À l’inverse, l’entraîneur-chef des Rangers et ses joueurs disent avoir tout intérêt à effacer le dernier duel de leur esprit, eux qui n’ont jamais réussi à s’implanter et à menacer la forteresse du gardien Carey Price.

En battant les Rangers dans leur château-fort, le Canadien a récupéré l’avantage de la glace et il pourrait prendre une sérieuse emprise sur la série s’il parvenait à vaincre la formation new-yorkaise pour un deuxième match consécutif, mardi.

Pendant ce temps, pour des raisons mystérieuses, les Rangers connaissent toutes sortes d’ennuis à domicile depuis environ un mois, mais aussi pendant les séries éliminatoires.

En fait, les hommes de Vigneault ont perdu leurs six dernières sorties au Madison Square Garden en séries, une séquence qui a commencé le 18 mai 2015. Durant cette période, les Rangers n’ont marqué que quatre buts et ont été blanchis trois fois.