INDIANAPOLIS — Andrew Luck n’est pas certain du moment où il pourra de nouveau lancer un ballon et ne sait pas quand il sera en mesure de reprendre la compétition à la suite de l’intervention chirurgicale à l’épaule qu’il a subie.

Le quart partant des Colts d’Indianapolis ne devrait pas faire grand-chose — s’il fait quoi que ce soit — pendant les entraînements hors saison de l’équipe.

Les joueurs et les entraîneurs ont été conviés aux premières activités officielles du club, lundi, et pour la première fois, Luck a admis que ses problèmes de blessures ont commencé dès 2015, lors de la semaine no 3, face aux Titans du Tennessee.

Il a raté neuf matchs cette saison-là en raison d’une multitude de blessures, dont une lacération d’un rein. À la fin de cette campagne, Luck a décidé de se soumettre à une période de rééducation au lieu d’aller de l’avant avec une intervention chirurgicale. Mais après avoir aggravé sa blessure plusieurs fois la saison passée, il a cette fois opté pour une opération.