NASHVILLE — Marcus Mariota et les Titans de Tennessee n’ont toujours pas dévoilé d’échéancier quant au retour au jeu du quart, qui a subi une intervention chirurgicale à la jambe droite.

Le quart de troisième année complétera dans les installations de l’équipe la guérison de la blessure qui avait mis un terme à sa saison avant de poursuivre sa réadaptation à l’Université de l’Oregon.

«C’est important d’être ici parce que nous créons ensemble les bases que nous allons utiliser pendant toute la saison, a indiqué Mariota, lundi. Nous bâtissons une belle chimie et une camaraderie qui apporteront à cette équipe beaucoup de succès. Je suis heureux et excité d’être au Tennessee.

Mariota s’est cassé le péroné droit la veille de Noël, lors d’une défaite contre les Jaguars de Jacksonville. Quelques jours plus tard, il a subi une intervention chirurgicale. C’est ce qui a amorcé le processus de guérison, qui pourrait durer jusqu’à cinq mois, selon les Titans. Mariota a eu la jambe droite dans le plâtre lors des deux premiers mois.

La prochaine étape pour le quart de 23 ans sera de courir à pleine vitesse, ce qu’il espère accomplir d’ici les trois prochaines semaines.

«Il y a quelques exercices qui m’ont permis de repousser mes limites un peu, comme faire du jogging ou de la course sur un tapis roulant, a fait savoir Mariota. Le sprint est ma prochaine étape.»

L’entraîneur-chef des Titans, Mike Mularkey, a mentionné que Mariota semblait être en avance sur son échéancier.

«On ne pourrait pas se douter qu’il a subi une blessure grave, a observé Mularkey. Il se sent bien et il est sur la bonne voie. Je ne peux pas dire quand il effectuera des exercices d’entraînement normaux, mais il va bien.»

Mariota ne boitait pas lorsqu’il a rencontré les journalistes, lundi. Il a même effectué quelques passes au porteur de ballon DeMarco Murray.

«Nous nous sommes lancé le ballon quelques fois et il m’a l’air en pleine forme, a dit Murray. Évidemment, ce n’est pas une situation de match, mais il met les efforts là où il doit les mettre.»

Mariota a connu une bonne deuxième saison dans la NFL, aidant les Titans à terminer la campagne avec une saison de 9-7. Il a réussi 26 passes de touché, il a été victime de neuf interceptions et il a maintenu un ratio de 95,6.

Pour Mariota, il s’agissait de sa première blessure grave en tant que joueur de football. Le positivisme a eu un rôle important à jouer dans sa guérison, surtout quand il ne pouvait pas marcher en raison de son plâtre.

«J’étais concentré sur ce que je pouvais faire et sur ce que je pourrais faire pour m’améliorer chaque jour. J’ai progressé d’une étape à l’autre. Je fais tout en mon possible pour être en santé et je vais continuer à le faire jusqu’à ce que la saison commence», a-t-il conclu.