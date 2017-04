Du Forum de Montréal au Garden de Boston, la Ligue nationale de hockey a présenté ses matchs dans des amphithéâtres emblématiques au fils des ans.

Voici un aperçu de cinq des sites légendaires de la ligue:

LE FORUM DE MONTRÉAL

Le Forum de Montréal figure au Répertoire des lieux patrimoniaux du Canada et c’est tout à fait normal.

Le Canadien a gagné de nombreuses coupes Stanley pendant plus de sept décennies au coin des rues Sainte-Catherine et Atwater.

Le visage des partisans du Tricolore s’illuminent en se remémorant ces souvenirs: Guy Lafleur filant à l’aile droite; le Rocket Richard chargeant le filet adverse et Patrick Roy frustrant un rival avec un superbe arrêt.

L’amphithéâtre a servi de domicile au Canadien de 1924 jusqu’à son déménagement au Centre Bell en 1996.

Le Forum a été complètement rénové et c’est maintenant un complexe de divertissements.

LE CHICAGO STADIUM

Le monument de la ville des vents offrait une ambiance de hockey à l’ancienne avec un cachet unique.

Un orgue géant projetait sa musique dans tout l’amphithéâtre et les partisans beuglaient le chant des hymnes nationaux.

Le site d’une capacité de plus de 17 000 spectateurs procurait une sensation d’intimité en raison de la patinoire plus petite, de l’immense klaxon et de ses bruyants partisans.

Les Blackhawks ont évolué au Chicago Stadium de 1929 à 1994. Ce n’est pas pour rien qu’il a été surnommé «Madhouse on Madison» (la maison de fous sur Madison).

LE MAPLE LEAF GARDENS

Une épicerie et une installation sportive universitaire occupent actuellement le bâtiment du centre-ville de Toronto qui était autrefois le domicile des Maple Leafs.

L’équipe de la LNH a emménagé au Maple Leaf Gardens en 1931 et plus de 13 000 amateurs étaient présents pour la match d’ouverture contre Chicago. Les Blackhawks ont également disputé le dernier match des Leafs au MLG en 1999.

La marquise bleue et blanche est encore suspendue au-dessus du trottoir de la rue Carlton. Un regard à l’intérieur du nouveau centre athlétique Mattamy permet de raviver les souvenirs de l’ancien intérieur du Garden.

LE MADISON SQUARE GARDEN

Le Madison Square Garden de New York est une exception dans le monde des sports d’aujourd’hui.

Le domicile des Rangers de la LNH et des Knicks de la NBA semble se bonifier avec l’âge.

C’est aussi l’une des rares installations sportives qui ne portent pas le nom d’un commanditaire.

Connu comme «The World’s Most Famous Arena», il a aussi accueilli des galas de boxe, des conventions politiques, des concerts de rock et la première édition de Wrestlemania.

LE BOSTON GARDEN

Le Garden de Boston était le site idéal pour un match de hockey à l’ancienne.

Le manque de modernisme était compensé par l’énergie et l’action.

Boston a toujours été un très bon marché sportif et un endroit où il était intimidant de jouer. Avec les spectateurs juste au-dessus de l’action, les adversaires des Bruins n’avaient pas la vie facile sur la plus petite patinoire de la LNH.

Le dernier match présenté au Garden a eu lieu en 1995. Le nouvel amphithéâtre des Bruins, connu comme le TD Garden, a été contruit juste à côté.