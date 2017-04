NEW YORK — La foule du Madison Square Garden est censée être parmi les plus hostiles pour un club visiteur dans la Ligue nationale de hockey. Cependant, il est permis de se demander si c’est vraiment le cas à la lumière du match de dimanche et des récentes performances des Rangers de New York dans leur mythique amphithéâtre.

Grâce à du jeu hermétique et soutenu pendant 60 minutes dimanche, les joueurs du Canadien de Montréal n’ont jamais donné la chance aux partisans des Rangers de se manifester. Pour répéter ce tour de force lors du quatrième rendez-vous de la série, Claude Julien sait exactement ce que sa troupe doit faire.

«C’est simple, il faut connaître un bon départ et s’assurer de ne pas donner de l’énergie à l’autre équipe en lui permettant de profiter de bonnes chances de marquer parce qu’on ne joue pas de la bonne façon, a résumé Julien après la séance d’entraînement de ses joueurs en matinée. C’est sûr que ça aide si tu parviens à marquer le premier but, mais un bon départ est la chose la plus importante.»

Selon Brendan Gallagher, qui s’impose comme l’un des meilleurs joueurs de son équipe jusqu’à maintenant, c’est exactement ce que le Canadien a réussi à faire dimanche.

«Ça commence avec une bonne présence du premier trio, et les autres doivent suivre dans la même foulée. Vous ne voulez pas permettre à l’équipe locale d’accumuler les présences où elle impose le rythme. Lors de la dernière rencontre, on a réussi en s’imposant en zone offensive et en évitant de commettre des erreurs. Il faut jouer des matchs intelligents à l’étranger, c’est ce qu’on a fait dimanche et nous devons le faire une autre fois ce soir.»

Depuis le début de cette série quart de finale de l’Association Est, il a maintes fois été question des insuccès des Rangers en fin de saison à domicile. En incluant le revers de dimanche, les hommes d’Alain Vigneault affichent un dossier de 2-7-2 au Madison Square Garden depuis le 19 février, incluant trois défaites face au Tricolore.

Les Rangers ont aussi perdu leurs six dernières parties éliminatoires devant leurs supporters.

Selon Ryan McDonagh, de stimuler les partisans revient en grande partie aux joueurs des Rangers.

«Je ne sais pas si nous leur avons donné beaucoup d’occasions d’entrer dans le match, dimanche, a commenté le capitaine des Rangers. Nous devons réaliser des jeux en zone offensive. Il faut donner le mérite à nos adversaires, car ils ont bien joué défensivement. Mais nous devons trouver un moyen de nous imposer malgré cela, de faire usage de notre créativité, de nos habiletés et de notre vitesse pour provoquer des chances de marquer pour que la foule se manifeste.»

Un brin de mystère

Les deux entraîneurs ont donné peu d’indices quant aux formations qui seront employées en vue du quatrième match.

Julien a utilisé les termes «fort probablement» lorsqu’il s’est fait demander s’il allait utiliser le même groupe de joueurs. De son côté, Vigneault, à l’instar de la pratique adoptée depuis le début de la série, a dit aux journalistes qu’ils auront la réponse ce soir.

Mais Vigneault a quand même pris le temps de faire rire les journalistes francophones lorsqu’il a parlé de la composition des trios de son équipe lors de l’échauffement qui a précédé le match de dimanche.

«En passant, l’échauffement, ce n’était pas moi. C’étaient mes anciens joueur qui faisaient une blague à Daniel Lacroix, qui a dirigé ici et qui prenait note des trios. Je l’ai su par la suite. Je n’ai rien à faire là-dedans!»

Quant au défenseur Alexei Emelin, blessé au bas du corps depuis le match du 5 avril, Julien a indiqué qu’il prend du mieux tous les jours, mais qu’il en saura davantage au retour de l’équipe à Montréal.