NEW YORK — Le droitier des Phillies de Philadelphie Clay Buchholz a été opéré afin de réparer une déchirure au tendon fléchisseur de l’avant-bras droit mardi, et il pourrait rater le reste de la saison.

Le nom du vétéran âgé de 32 ans a été inscrit sur la liste des blessés pour 10 jours de manière rétroactive au 15 avril, avant le premier match de la série contre les Mets de New York. L’intervention chirurgicale a été réalisée par le Dr James Andrews, et Buchholz pourrait maintenant devoir se soumettre à une période de rééducation de quatre à six mois.

Buchholz, qui a pris part à deux matchs des étoiles en carrière, a lancé pour les Phillies la semaine dernière. Il a accordé six points et huit coups sûrs en seulement deux manches et un tiers de travail contre les Mets, avant d’être contraint de retraiter au vestiaire en raison de la blessure. Un test d’imagerie par résonance magnétique a révélé une déchirure partielle du rond pronateur du tendon fléchisseur de l’avant-bras droit. Buchholz a rendu visite au Dr Andrews lundi pour obtenir un deuxième pronostic, avant d’opter pour l’opération.

L’artilleur a passé ses 10 premières saisons en carrière avec les Red Sox de Boston avant d’être échangé aux Phillies en décembre.

Les Phillies ont rappelé le droitier Zach Eflin du club-école AAA de Lehigh Valley afin de remplacer Buchholz dans la rotation.