VOLKENBURG, Pays-Bas — Philippe Gilbert a obtenu son congé de l’hôpital après avoir suivi des traitements pour une lésion à un rein qui a été repérée après que l’ex-champion du monde eut remporté la Classique cycliste Amstel Gold pour la quatrième fois dimanche.

L’équipe de Gilbert, Quick-Step Floors, a mentionné par voie de communiqué mardi que Gilbert était retourné chez lui avec ses proches, où il a entamera sa convalescence. Il ne pourra reprendre l’entraînement avant deux semaines, ce qui signifie qu’il pourrait rater le 100e Tour d’Italie, qui se mettra en branle le 5 mai.

L’athlète âgé de 34 ans connaissait jusqu’ici un retour à la course triomphal, après avoir gagné les épreuves de Driedaagse De Panne-Koksijde et Ronde van Vlaanderen. Il a toutefois été victime d’une chute pendant la Classique Amstel Gold, endommageant au passage un de ses reins, mais il parvenu à retourner en selle et à gagner son duel lors du sprint final.