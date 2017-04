KANSAS CITY, Mo. — Les Giants de San Francisco ont inséré Buster Posey dans leur formation et ils ont désigné pour assignation le receveur Tim Federowicz, mardi, avant leur affrontement contre les Royals de Kansas City.

Posey avait été placé sur la liste des blessés de sept jours en lien à des symptômes de commotion cérébrale, la semaine dernière, après avoir été atteint au casque par une balle rapide du lanceur des Diamondbacks de l’Arizona Taijuan Walker. Posey s’était relevé par ses propres moyens et il avait quitté la rencontre.

Les Giants n’ont pas voulu courir de risque en ce qui concerne la recrue de l’année en 2010 et le joueur le plus utile de la Nationale en 2012. Ils ne voulaient pas non plus courir de risque mardi et ils ont attendu la fin de l’entraînement au bâton pour confirmer le mouvement de personnel.

Posey occupait le poste de frappeur désigné pour la première de deux parties contre les Royals et l’instructeur Ron Wotus a indiqué que le receveur étoile allait également occuper cette position mercredi.