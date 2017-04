NEW YORK — Miguel Gonzalez a amené un blanchissage jusqu’en neuvième manche et les White Sox de Chicago ont battu les Yankees de New York 4-1, mardi.

Leury Garcia et Avisail Garcia ont claqué une longue balle aux dépens de Luis Severino et les White Sox ont mis fin à la séquence de huit victoires des Yankees.

Gonzalez (2-0) a alloué quatre coups sûrs et un point en huit manches et un tiers de travail. Il a retiré quatre frappeurs sur des prises et il a donné un but sur balles. Il montrait une fiche de 0-7 lors de ses 19 derniers départs à l’étranger et il n’avait pas signé une victoire loin de son domicile depuis le 25 juillet 2015, à Tampa Bay.

Le lanceur droitier a retiré les 12 premiers frappeurs à lui faire face avant que Starling Castro frappe un simple à l’avant-champ. Gonzalez n’a effectué que 88 lancers dans la rencontre.