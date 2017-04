NEW YORK — Voici cinq moments marquants du quatrième match de la série quart de finale de l’Association Est entre le Canadien de Montréal et les Rangers de New York, présenté mardi soir au Madison Square Garden.

Le premier aux Rangers

Lors des trois premières rencontres de la série, l’équipe ayant marqué le premier but a éventuellement gagné le match. Les Rangers ont réussi le coup au milieu du premier vingt. Après une mise en jeu gagnée par Oscar Lindberg en zone neutre, Brady Skjei a dégagé la rondelle avec vigueur derrière le but de Carey Price. Andrei Markov a tenté de récupérer la rondelle, mais celle-ci a bondi sur la lame de son patin pour revenir rapidement devant le filet de Price, où se trouvait Jesper Fast. Ce dernier a réussi à prendre possession du disque et à le pousser derrière Price pour son premier but des séries.

Mitchell se reprend

Frustré lors d’une échappée quelques instants auparavant, Torrey Mitchell n’a pas manqué sa deuxième chance et il a porté le score à 1-1 avec un peu plus d’une minute à écouler à la première période. Le Canadien a profité d’un changement un peu lent de la part des Rangers pour se présenter à deux contre un en zone rivale. Le défenseur Shea Weber a repéré Mitchell et lui a servi une belle passe. Mitchell n’a eu aucune difficulté à marquer son premier but des présentes séries.

Nash brise l’impasse

Même si le Tricolore avait égalé le score tard au premier vingt et qu’il bénéficiait d’un avantage numérique pour amorcer le deuxième vingt, ce sont les Rangers qui ont été les meilleurs lors de la période médiane. La pression soutenue en zone du Canadien leur a permis de prendre une avance de 2-1. Rick Nash, qui avait réussi à se faufiler derrière la défensive du Canadien, a reçu une passe de Ryan McDonagh et a battu Price d’un tir du revers entre les jambières.

De nombreuses escarmouches

Comme ce fut le cas lors des trois matchs précédents, les deux équipes ont échangé de nombreuses mises en échec et coups limites. Après avoir appelé quatre pénalités — deux de chaque côté en première période —, les arbitres ont imposé une seule autre sanction — à l’attaquant des Rangers Derek Stepan — pendant les 40 dernières minutes de jeu. Et ils ont rangé leur sifflet au troisième vingt, alors que le Tricolore tentait d’effacer un déficit d’un but. Le club new-yorkais en a profité pour s’imposer physiquement, et il a remporté la bataille des mises en échec 43-25 contre les hommes de l’entraîneur-chef Claude Julien.

Les locaux ferment la porte

Les Rangers, qui ont éprouvé de la difficulté à signer des victoires dernièrement au Madison Square Garden, ont offert une performance beaucoup plus convaincante sur leur patinoire. Henrik Lundqvist s’est dressé devant le filet des locaux, particulièrement en troisième période, et il a terminé la soirée avec 23 arrêts. Son vis-à-vis, Carey Price, s’est également signalé en repoussant un total de 30 tirs. D’ailleurs, quelques secondes après que Price soit entré au banc à la faveur d’un sixième patineur, Shea Weber a décoché un boulet qui s’est écrasé contre la tige à la gauche de Lundqvist. Les Rangers l’ont donc emporté et ont créé l’égalité 2-2 dans la série.