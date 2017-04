ROUYN-NORANDA, Qc — Olivier Galipeau a envoyé les Huskies de Rouyn-Noranda en vacances lorsqu’il a fait bouger les cordages à 4:22 de la prolongation et les Saguenéens de Chicoutimi ont remporté le septième match 4-3, mardi, pour accéder à la demi-finale de la LHJMQ.

Lors d’une descente à quatre contre trois, Galipeau a accepté une passe en retrait de Dmitry Zhukenov avant de battre le gardien Olivier Tremblay d’un bon tir des poignets du côté du bloqueur. Le défenseur de 19 ans avait également permis aux Saguenéens de forcer la tenue d’une prolongation lorsqu’il a touché la cible lors d’un désavantage numérique alors qu’il ne restait qu’une minute 11 secondes à faire en troisième période.

Les champions en titre de la coupe du Président pensaient bien être en mesure de passer au tour suivant lorsqu’ils menaient 3-1 au troisième vingt, mais ils ont laissé leurs adversaires réduire l’écart à mi-chemin dans l’engagement.

Kelly Klima a enfilé l’aiguille deux fois et Brendan Hamelin s’est fait complice de sa réussite et du but égalisateur. Nicolas Roy a quant à lui obtenu une mention d’assistance pour les Saguenéens, qui auront rendez-vous avec les Sea Dogs de Saint-Jean en demi-finale.

Manuel Wiederer et Mathieu Boucher ont tous deux complété la rencontre avec un but et une mention d’aide. Jean-Christophe Beaudin a été l’auteur de l’autre but des Huskies, qui avaient écrasé les Saguenéens 9-2, lundi, pour forcer la tenue du septième duel de cette série.

Julio Billia n’avait pas connu un départ facile la veille, comme la plupart de ses coéquipiers, mais il a su garder le fort pour les Saguenéens au cours de ce septième match. Il s’est notamment dressé dans les 30 premières minutes et il a terminé la partie avec 29 arrêts.

Appelé en relève à Samuel Harvey après le cinquième match, Tremblay a connu de bons moments, mais il a alloué quatre buts sur 28 tirs devant la cage des Huskies.

Titan 1 Armada 7 (L’Armada gagne la série 4-3)

Alex Barré-Boulet a enregistré un tour du chapeau et il a ajouté une aide, propulsant l’Armada de Blainville-Boisbriand vers un gain facile de 7-1 aux dépens du Titan d’Acadie-Bathurst.

En retard 3-1 dans la série, les hommes de Joël Bouchard ont ouvert les valves et ils ont dominé leurs adversaires 16-3 au chapitre des buts lors des trois derniers affrontements. Ils se mesureront maintenant aux Islanders de Charlottetown.

Barré-Boulet et l’Armada n’ont mis que 43 secondes avant de faire scintiller la lumière rouge au Centre d’excellence Sports Rousseau. En avance 2-0 après 20 minutes, les locaux ont explosé pour cinq buts en deuxième période et ils n’ont plus jamais regardé derrière.

Joël Teasdale a amassé deux buts et autant de mentions d’assistance, Alexandre Alain a obtenu un but et deux aides tandis qu’Yvan Mongo a trouvé le fond du filet une fois et il a préparé un but de sa troupe.

À 8:02 de la troisième période, Zachary Malatesta a répliqué pour le Titan et il a privé Samuel Montembeault de son premier jeu blanc des présentes séries éliminatoires.

Montembeault a repoussé 24 des 25 lancers dirigés vers lui pour l’Armada et il a gagné huit de ses neuf départs depuis le début du tournoi printanier. Il n’a alloué que 13 buts en neuf matchs.

Son vis-à-vis chez le Titan, Anthony Dumont-Bouchard, a été victime des sept buts de l’Armada et il a bloqué 29 rondelles dans la défaite.