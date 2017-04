TORONTO — Kyle Lowry a marqué 22 points, dont le panier victorieux avec moins de 10 secondes à écouler au cadran, et les Raptors de Toronto ont vaincu les Bucks de Milwaukee 106-100 mardi soir, créant du même coup l’égalité 1-1 dans la série quart de finale dans l’Association Est.

DeMar DeRozan a inscrit 23 points, Serge Ibaka a récolté 13 de ses 16 points en deuxième demie et Jonas Valanciunas a complété la soirée avec 10 points et 10 rebonds pour les Raptors, qui ont porté leur fiche à 5-1 lorsqu’ils disputent le match no 2 d’une série sur leur terrain.

Le match no 3 aura lieu jeudi soir à Milwaukee.

Giannis Antetokounmpo a riposté avec 24 points et 15 rebonds pour les Bucks. Khris Middleton en a ajouté 20 à sa fiche, et Greg Monroe 18.

Lowry n’avait marqué que quatre points dans la défaite survenue lors du match no 1 samedi, et il avait raté ses six tentatives de panier de trois points.

Il s’est bien repris lors du match no 2, convertissant six de ses 12 lancers, dont deux des cinq de l’extérieur de la ligne de trois points. Son tir en suspension, alors qu’il restait 8,9 secondes à jouer, a procuré les devants 104-100 aux Torontois.