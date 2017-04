CINCINNATI — Adam Duvall a frappé son premier grand chelem en carrière, Joey Votto a réussi une claque de deux points et Bronson Arroyo a signé sa première victoire en près de trois ans lorsque les Reds de Cincinnati ont pris la mesure des Orioles de Baltimore 9-3, mardi soir.

Arroyo (1-2), qui est âgé de 40 ans, a accordé trois points en cinq manches, dont un circuit de deux points à Adam Jones en cinquième. Il s’agissait de la première victoire d’Arroyo depuis le 15 juin 2014, alors qu’il jouait pour les Diamondbacks de l’Arizona et qu’il avait défait les Dodgers de Los Angeles. C’était alors sa dernière présence au monticule avant qu’il ne subisse des blessures à un coude et à une épaule, l’empêchant de revenir au jeu avant ce mois-ci. L’artilleur, qui a longtemps porté l’uniforme des Reds, a aussi signé sa première victoire avec eux depuis le 22 septembre 2013.

Il s’agissait du premier match interligue des deux équipes cette saison, et Duvall a stoppé sa séquence de 0-en-13 au bâton en soulevant un ballon sacrifice en première manche. Il a enchaîné avec sa quatrième longue balle de la saison au cours d’une poussée de cinq points en deuxième — la manche la plus productive des Reds cette saison. Ils ont envoyé neuf frappeurs à la plaque en deuxième.

Kevin Gausman (1-1) a alloué huit points et huit coups sûrs en seulement deux manches et deux tiers de travail.

Pirates 1 Cardinals 2

Dexter Fowler a cogné un triple et marqué un point, Mike Leake a lancé jusqu’en septième manche et les Cardinals de St. Louis ont battu les Pirates de Pittsburgh 2-1, quelques heures après que le voltigeur des visiteurs Starling Marte eut écopé d’une suspension de 80 matchs pour avoir consommé une substance interdite par les Ligues majeures de baseball.

Seung Hwan Oh a distribué trois coups sûrs en neuvième manche, mais il a tout de même signé son deuxième sauvetage de la campagne.

Leake (2-1) a concédé sept coups sûrs et un point en six manches et un tiers de travail, en plus de retirer un frappeur sur des prises. Il a gagné neuf de ses 11 dernières décisions contre les Pirates, si on remonte jusqu’au 11 septembre 2012.

Les Cardinals ont gagné deux matchs consécutifs pour la première fois de la saison, et ils ont porté leur fiche à 5-9.

Chad Kuhl (1-1) a accordé deux points en six manches sur la butte. Il a aussi offert trois coups sûrs et fait fendre l’air à trois frappeurs des Cardinals.

Nationals 3 Braves 1

Max Scherzer n’a alloué que deux coups sûrs en sept manches au monticule et les Nationals de Washington ont sauvé les meubles en neuvième manche pour infliger une première défaite aux Braves d’Atlanta au SunTrust Park, par la marque de 3-1.

Les Braves ont marqué un point aux dépens du spécialiste des fins de match des Nationals Brent Treinen, et les buts étaient remplis après un retrait. Shawn Kelley est toutefois venu à la rescousse et obtenu son premier sauvetage, après avoir contraint Emilio Bonifacio à soulever un ballon de routine au champ droit et avoir retiré Chase d’Arnaud sur des prises — en deux occasions, littéralement — pour sceller l’issue de la rencontre.

D’Arnaud avait de toute évidence raté un lancer qui avait ricoché contre le sol, mais l’arbitre derrière le marbre lui a donné une autre chance en déterminant, pour un motif inexplicable, qu’il avait plutôt frappé une fausse balle. Peu importe, ça n’a rien changé pour D’Arnaud, qui a de nouveau fendu l’air sur le tir suivant.

Scherzer (2-1) s’est brièvement retrouvé dans le pétrin en quatrième manche, mais il a provoqué une balle à double jeu qui a mis un terme à la menace des Braves. Le lauréat du trophée Cy Young dans la Ligue nationale en 2016 n’a permis qu’à un seul autre coureur d’atteindre le deuxième coussin, et il a complété la rencontre avec sept retraits au bâton.