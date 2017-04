TORONTO — Mitch Moreland a produit trois points, Mookie Betts a marqué trois fois et les Red Sox de Boston ont défait les Blue Jays de Toronto 8-7, mardi soir.

Les Blue Jays ont rendu les choses intéressantes en inscrivant trois points en neuvième manche, mais Matt Barnes a forcé Devon Travis à frapper une flèche pour mettre fin à la partie.

Moreland a eu son mot à dire lors des deux manches de trois points des Red Sox alors que Betts a placé trois balles en lieu sûr, dont un circuit en solo en septième.

Les Red Sox (9-5) ont porté à quatre leur série de victoires tandis que les Blue Jays montrent maintenant un dossier de 2-11, le pire des Majeures.

Russell Martin, Justin Smoak et Ezequiel Carrera ont étiré les bras pour les locaux et Kevin Pillar a obtenu trois doubles. Les Blue Jays revendiquent une fiche de 1-6 au cours de leur séjour de neuf matchs à domicile.

Le gaucher des Red Sox Brian Johnson (1-0) a été rappelé du niveau AAA, plus tôt dans la journée, et il a effectué un premier départ cette saison.

Pillar a amorcé la rencontre avec un double et il a croisé le marbre à la suite d’un simple de Kendrys Morales. Ce dernier est venu marquer quand Smoak a claqué un double qui a fait 2-0 Blue Jays.

En troisième manche, le partant des Blue Jays, Marcus Stroman (1-2), a concédé trois simples de suite et les trois coureurs sont finalement venus marquer. Betts a envoyé Xander Bogaerts à la plaque et Moreland a produit deux points sur un simple.

Smoak a ramené les deux formations à égalité dès la demi-manche suivant lorsqu’il a cogné un circuit au champ centre-gauche. Il s’agissait de sa deuxième longue balle de la campagne.

Les Red Sox ont toutefois pris les devants pour de bon en cinquième manche, quand Hanley Ramirez a frappé un double d’un point et Moreland a suivi en l’imitant. Le releveur des Blue Jays Aaron Loup a permis un simple d’un point à Pablo Sandoval et Dominic Leone a finalement obtenu le troisième retrait.

Stroman a alloué six points, 11 coups sûrs et il a donné un but sur balles.

Martin a cogné une longue balle en solo en fin de cinquième manche, mais Betts lui a rendu la pareille en début de septième. Les Red Sox ont ajouté un autre point en huitième avant de difficilement fermer les livres.