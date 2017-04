GANGNEUNG, Corée, République de — Tyler McGregor a inscrit un tour du chapeau et le Canada a écrasé l’Allemagne 9-0, mercredi, pour accéder au match de la médaille d’or au Championnat mondial de parahockey.

Adam Dixon a ajouté un but et deux mentions d’assistance pour les Canadiens (5-1-0), qui tenteront de décrocher la médaille d’or jeudi. Dominic Cozzolino et Corbyn Smith ont tous deux touché la cible à deux reprises et Bryan Sholomicki a été l’autre marqueur du Canada.

Dominic Larocque a bloqué deux tirs pour signer un blanchissage. À l’autre bout de la patinoire, Klaus Brzoska a stoppé 36 des 45 lancers dirigés vers lui pour l’Allemagne (0-5-1).

Le Canada revenait d’une défaite de 2-1 aux mains des États-Unis, lundi.

Le sport a récemment changé de nom, passant du hockey sur luge au parahockey.