HUY, Belgique — L’Espagnol Alejandro Valverde a remporté la Flèche wallonne pour la cinquième fois de sa carrière, et la quatrième de suite, mercredi.

Valverde a démontré une fois de plus son impressionnante forme en lançant une attaque qui n’a jamais pu être freinée par ses rivaux à environ 250 m du fil d’arrivée situé au Mur de Huy, l’un des cols les plus ardus du cyclisme professionnel.

L’Irlandais Daniel Martin a terminé deuxième, devant le favori local Dylan Teuns.

Michael Woods, d’Ottawa, a terminé 11e, à 1 seconde de Valverde.

Valverde, qui célébrera son 37e anniversaire le mois prochain, est devenu l’an dernier le premier cycliste à gagner la Flèche wallonne à quatre reprises. Il avait aussi gagné cette épreuve en 2006, 2014 et 2015.

L’Espagnol connaît un très bon début de saison, après avoir triomphé au Tour d’Andalousie, au Tour du Pays basque et au Tour de Catalogne.

Le Mur de Huy présente une inclinaison de 26 pour cent à l’endroit le plus dénivelé, et Valverde le connaît parfaitement. Dès le début de l’ascension, il s’est positionné au-devant du peloton et a attendu le bon moment pour lancer son attaque, avec quelques centaines de mètres à franchir.

Les principales classiques cyclistes printanières culmineront avec la course Liège-Bastogne-Liège, dimanche. Valverde sera de nouveau parmi les favoris, puisqu’il a gagné cette épreuve en trois occasions. Elle se déroulera sur un parcours similaire à celui emprunté par la Flèche wallonne, dans le sud de la Belgique.