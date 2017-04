TORONTO — Les médaillés olympiques Carol Huynh, Simon Whitfield et Cindy Klassen mènent la cohorte 2017 des intronisés au Panthéon des sports canadiens.

Le trio fait partie d’un contingent de neuf nouveaux élus, dévoilés mercredi.

Huynh a gagné la médaille en lutte olympique aux Jeux olympiques de Pékin, en 2008, avant d’ajouter le bronze à Londres, en 2012. Whitfield a remporté le le triathlon des Jeux de Sydney, en 2000, en plus de remporter une médaille d’argent huit ans plus tard. La patineuse de vitesse Klassen a quant à elle mis la main sur six médailles olympiques, une d’or, deux d’argent et trois de bronze.

Le hockeyeur Lanny McDonald, le golfeur Mike Weir, le neurochirurgien Charles Tator, le joueur de crosse Gaylord Powless, le fondateur du Comité paralympique canadien, le Dr Robert W. Jackson, ainsi que les Grads d’Edmonton, une équipe de basketball féminin ont aussi été élus.

Powless et Jackson seront honorés de façon posthume.

La cérémonie d’intronisation aura lieu le 9 novembre, à Toronto.