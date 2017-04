SAN JOSE, Calif. — L’attaquant des Oilers d’Edmonton Leon Draisaitl aura une audience avec le préfet de discipline du Département de la sécurité des joueurs de la LNH pour le dardage qu’il a commis envers le joueur de centre des Sharks de San Jose Chris Tierney.

Draisaitl a écopé une pénalité majeure et une inconduite de partie sur la séquence, après qu’il eut atteint Tierney à l’aine avec son bâton en deuxième période du match qui s’est soldé par la marque de 7-0 en faveur des Sharks, mardi soir. La ligue a précisé que Draisaitl pourrait écoper d’une suspension à l’issue d’une audience qui aura lieu mercredi.

La série est à égalité 2-2 et le match no 5 sera présenté à Edmonton jeudi.

Draisaitl a conclu la saison régulière au huitième rang des marqueurs de la ligue avec 77 points, mais il n’a toujours pas inscrit son nom sur la feuille de pointage en séries éliminatoires. Il a été rétrogradé d’un poste d’ailier au sein du premier trio à celui de joueur de centre au sein du troisième lors du match no 3.

Draisaitl n’avait purgé que 20 minutes de pénalité en saison régulière avec les Oilers.

Puljujärvi est prêté à la Finlande

D’autre part, les Oilers ont annoncé qu’ils avaient prêté l’attaquant Jesse Puljujärvi à l’équipe nationale finlandaise en prévision du prochain Championnat du monde de hockey senior.

Les Oilers pourraient rappeler Puljujärvi à tout moment pendant son assignation. L’attaquant, qui est âgé de 18 ans, écoule sa première saison avec l’organisation albertaine, après avoir été sélectionné au quatrième rang du repêchage de la LNH en 2016. L’attaquant a disputé 28 matchs cette saison avec les Oilers, et il a marqué un but et amassé sept mentions d’aide en plus d’écoper 10 minutes de pénalité.

Puljujärvi a représenté la Finlande sur la scène internationale à 79 reprises dans les rangs juniors et chez les moins de 18 ans. Il a notamment remporté la médaille d’or au Mondial de hockey junior et au Mondial des moins de 18 ans en 2016.

Ce sera la première fois qu’il représentera son pays au niveau senior.