SAINT-LOUIS — Dexter Fowler a cogné deux circuits et les Cards de St. Louis ont prévalu 2 à 1 contre Pittsburgh, mercredi, complétant ainsi un balayage des Pirates.

Chacun des trois matches de la série s’est conclu par le même score.

Fowler obtenait ses premiers circuits et points produits de la saison, en 15 matches. Il a envoyé des balles au-delà des clôtures en troisième et en cinquième. En septième, il a ajouté un simple à l’avant-champ.

Michael Wacha (2-1) a donné un circuit à Josh Bell mais à part ça, les visiteurs n’ont frappé que trois simples en six manches et deux tiers.

Deux releveurs ont fait le lien vers Trevor Rosenthal, qui a récolté un premier sauvetage cette année.

Gerrit Cole (1-2) a permis deux points et six coups sûrs en six manches.