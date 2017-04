BOSTON — Reconnaissant envers tout le soutien qu’il a reçu, le garde Isaiah Thomas, des Celtics de Boston, mentionne que les jours depuis le décès de sa soeur cadette, dans un accident de la route, ont été les plus difficiles de toute sa vie.

Dans un communiqué des Celtics, Thomas a pris la parole publiquement pour la première fois depuis que sa soeur Chyna a perdu la vie à 22 ans tôt samedi, dans un accident de voiture près de Tacoma, dans l’État de Washington.

«Jamais je n’aurais pu imaginer un jour où ma petite soeur Chyna ne serait plus là, écrit Thomas. Elle et ma famille sont tout pour moi, alors il n’y a pas de mots pour décrire la douleur que j’éprouve. Cette semaine a été sans aucun doute la plus difficile de ma vie. En même temps, j’ai été dépassé par l’amour et le soutien que j’ai reçus. Je ne pourrais pas dire assez de mercis à mes amis, à ma famille, aux partisans, à la ville de Boston, aux Celtics et à la communauté de la NBA.

«J’apprécie vraiment tout le soutien reçu dans les derniers jours. Je vous remercie de respecter ma vie privée alors que je continue de vivre le deuil et la guérison accompagné de mes êtres chers.»

L’athlète de 28 ans a disputé les deux premiers matches de la série contre les Bulls, avant de prendre l’avion mercredi pour aller rejoindre sa famille.

On s’attend à ce que Thomas joue lors du match numéro trois vendredi, à Chicago. Les Bulls mènent 2 à 0 dans la confrontation de premier tour.