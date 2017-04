OAKLAND, Calif. — Khris Davis a frappé son septième circuit de la saison, Yonder Alonso et Chad Pinter ont également claqué la longue balle et les Athletics d’Oakland ont défait les Rangers du Texas 9-1, mercredi.

Josh Phegley a frappé un double de deux points lors d’une première manche de quatre points pour donner une avance rapide à Jesse Hahn (1-1), qui a alloué un seul point et deux coups sûrs en six manches de travail. Il a également retiré quatre frappeurs sur des prises et a accordé quatre buts sur balles.

Phegley effectuait un deuxième départ depuis son rappel le 5 avril dernier. Il a concédé deux points en six manches de relève contre les Rangers le 7 avril.

Davis a claqué un circuit de deux points en cinquième, son troisième en six rencontres. Les trois circuits ont été frappés face au releveur Mike Hauschild.

En cinquième, Joey Gallo des Rangers a frappé une longue balle qui est atterrie dans une rangée de loges au champ centre. Elle aurait voyagé 437 pieds si elle avait eu le champ libre, selon le système de statistiques des ligues majeures.

Martin Perez (1-2) a été victime de quatre points et sept coups sûrs en trois manches et deux tiers.

Marlins 5 Mariners 10

Mitch Haniger et Kyle Seager ont produit quatre points chacun et les Mariners de Seattle ont défait les Marlins de Miami, 10-5.

Haniger l’a fait avec un simple et un double. Seager a fourni un double, un simple et un but sur balles avec les sentiers tous occupés.

Haniger a récolté trois coups sûrs et trois points marqués.

Les Mariners ont marqué à chacune des quatre premières manches, s’installant aux contrôles 8-3.

Felix Hernandez (2-1) a permis quatre points et 12 coups sûrs en six manches et un tiers.

Edinson Volquez (0-2) a donné quatre points, cinq coups sûrs et quatre buts sur balles en trois manches. Après quatre sorties, il affiche une moyenne de 4,82.