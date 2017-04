TORONTO — Tom Wilson et T.J. Oshie ont tous les deux marqué à deux reprises, Alexander Ovechkin a inscrit son troisième but de la série et les Capitals de Washington ont battu les Maple Leafs de Toronto 5-4 pour égaler la série 2-2, mercredi soir.

Zach Hyman, James van Riemsdyk, Auston Matthews et Tyler Bozak ont tous marqué du côté de la formation torontoise. Frederick Andersen a pour sa part accordé cinq buts en 27 tirs.

Braden Holtby a réalisé 30 arrêts pour permettre aux Capitals de reprendre du poil de la bête dans cette série qui se transportera à Washington pour le cinquième affrontement, vendredi soir.

Les Caps ont marqué deux fois dans les cinq premières minutes de jeu, abordant le premier entracte aux commandes 4-1.

Oshie a capitalisé sur le tir de la pointe de Nate Schmidt. Ovechkin a rappliqué 1:36 plus tard quand il s’est trouvé seul à la gauche d’Andersen, en avantage numérique.

Le scénario semblait familier à celui du match précédent, où les Leafs tiraient de l’arrière 2-0 après les cinq premières minutes de jeu. Mais contrairement à la précédente rencontre — une victoire en prolongation — la formation n’a pu venir de l’arrière pour l’emporter.

Après le tout premier but de Hyman en séries (42 secondes après qu’Ovechkin ait marqué), les Capitals ont creusé l’écart avec le doublé de Wilson, un natif de Toronto.

Les Leafs ont été dominés 15-6 au chapitre des tirs au but en première période, par des Capitals qui ressemblaient beaucoup plus à l’équipe ayant dominé avec 118 points, en saison régulière.

Van Riemsdyk a réduit l’écart à 4-2 en avantage numérique, en début de deuxième période. Mais plus tard, Toronto a laissé filer une double supériorité numérique.

Matthews a mis du suspense avec son but à 12:00 au troisième vingt, mais Oshie a cloué le cercueil 59 secondes plus tard, en ajoutant son deuxième but de la soirée. Bozak a marqué alors qu’il ne restait que 26 secondes à jouer en fin de rencontre, mais les Leafs n’ont pu égaler la marque par la suite.