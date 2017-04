MONTE-CARLO — Andy Murray a gaspillé une avance de 4-0 dans la manche ultime de son match de troisième tour du Masters de Monte-Carlo et l’Espagnol Albert Ramos-Vinolas en a profité pour inscrire une victoire de 2-6, 6-2, 7-5.

Le Britannique, qui effectue son retour au jeu après avoir été ennuyé par une blessure au coude droit, a semblé rouillé. Le favori du tournoi a éprouvé toutes sortes d’ennuis au service dans ce match de plus de deux heures 30 minuites, ponctué de 13 bris, dont sept contre lui.

Ramos-Vinolas, 15e tête de série, retrouvera Marin Cilic, classé cinquième, en quarts de finale. Le Croate a accédé au quatrième tour en défaisant la tête de série no 9, Tomas Berdych, 6-2, 7-6 (0).

Tout semblait pourtant baigner dans l’huile à 4-0 au troisième set pour Murray. C’était avant que Ramos-Vinolas ne réussisse deux bris de service pour niveler la marque à 4-4. Après avoir de nouveau brisé le service du Britannique à 5-5, Ramos-Vinolas a signé la victoire sur sa première balle de match.

Le Suisse Stanislas Wawrinka s’est aussi fait montrer la sortie, baissant pavillon 6-4, 6-4 contre l’Uruguayen classé 16e Pablo Cuevas.

Dans les autres rencontres, le Français Lucas Pouille, 11e tête de série, menait 3-0 quand son compatriote Adrian Mannarino s’est retiré en raison d’un problème à la hanche.

Plus tard jeudi, Novak Djokovic et Rafael Nadal seront en action.

Tête de série no 2, Djokovic fera face à Pablo Carreno Busta, classé 13e. Nadal, quatrième tête de série et champion en titre, sera quant à lui opposé à Alexander Zverev, no 14.