Tiger Woods est de nouveau sur la touche.

Woods a été opéré au dos afin de soulager la douleur qu’il ressentait jusque dans une jambe, a-t-il annoncé par l’entremise de son site internet jeudi après-midi, et en conséquence il pourrait devoir s’absenter du circuit de la PGA pour une période allant jusqu’à six mois.

«La chirurgie s’est bien déroulée, et je suis optimiste, car je crois que ça soulagera mes spasmes et mes douleurs au dos, a déclaré Woods. J’ai hâte de retrouver une vie normale, de jouer avec mes enfants, de participer à des tournois de golf professionnel et de vivre sans la douleur avec laquelle j’ai dû composer pendant si longtemps.»

Woods, qui s’est absenté du récent Tournoi des Maîtres, a expliqué qu’en raison de ses hernies précédentes et des trois chirurgies auxquelles il s’est soumis, un disque de la partie inférieure de sa colonne vertébrale s’était sévèrement rétréci, provoquant une douleur aiguë au bas du dos et à une jambe.

Le golfeur âgé de 41 ans a précisé que toutes les thérapies préventives s’étaient révélées vaines, et qu’en conséquence il n’avait d’autre choix que de passer sous le bistouri. L’intervention chirurgicale a été réalisée par le Dr Richard Guyer, du ‘Center for Disc Replacement at the Texas Back Institute’.

Woods devra maintenant se reposer pendant quelques semaines, avant d’entamer une thérapie et des traitements. Habituellement, a précisé le Dr Guyer, les patients qui subissent ce genre d’opération mettent environ six mois à reprendre leurs activités habituelles.

«Après avoir récupéré de la chirurgie, il commencera progressivement sa rééducation jusqu’à ce qu’il soit complètement guéri, a déclaré Guyer. Une fois que cela sera accompli, ses exercices seront conçus pour lui permettre de revenir au golf professionnel.»

L’Américain a remporté 14 titres majeurs en carrière, soit quatre au Tournoi des Maîtres (1997, 2001, 2002, 2005), trois à l’Omnium des États-Unis (2000, 2002, 2008), trois à l’Omnium britannique (2000, 2005, 2006) et quatre au Championnat des joueurs (1999, 2000, 2006, 2007). Le détenteur du record est Jack Nicklaus, avec 18.