NEW YORK — Les Mets de New York ont placé le joueur de troisième but David Wright sur la liste des blessés pour une durée de 60 jours.

La formation devait accorder un délai supplémentaire à Wright suite à une opération au cou.

Wright a joué un peu en Ligue des pamplemousses, sans être ajouté à la formation active pour la campagne 2017. Souvent été blessé, il a été limité à 37 rencontres la saison dernière, frappant pour ,226, avec sept circuits et 14 points produits.

Il a participé à l’entraînement d’avant-match et à l’exercice au bâton mercredi, avant que les Mets reçoivent les Phillies de Philadelphie. Il s’entraînait alors pour la première fois depuis deux ou trois semaines, selon le gérant Terry Collins.

Wright tente de reconstruire la force au niveau de son bras.

«Si David Wright pouvait faire un relais du troisième au premier coussin, il serait en mesure de jouer, a expliqué Collins. Il doit retrouver de la force dans le bras, mais qui sait combien de temps ça va prendre.»