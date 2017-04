PITTSBURGH — Sidney Crosby et Scott Wilson ont marqué à 51 secondes d’écart en troisième période et les Penguins de Pittsburgh ont éliminé les Blue Jackets de Columbus en l’emportant 5-2, jeudi soir.

Bryan Rust, à deux reprises, et Phil Kessel ont été les autres buteurs des Penguins, tandis que Marc-André Fleury a réalisé 49 arrêts.

Les champions en titre de la Coupe Stanley affronteront au deuxième tour le gagnant de la série entre les Capitals de Washington et les Maple Leafs de Toronto.

William Karlsson et Boone Jenner ont répliqué du côté des Blue Jackets, mais Sergei Bobrovsky a repoussé seulement 27 tirs sur 32.

Les Blue Jackets tiraient de l’arrière par trois buts en deuxième période; ils auraient pu égaler la marque à 3-3 en troisième, mais le but a été refusé pour cause d’obstruction. Les Penguins ont profité d’un avantage numérique pour creuser l’écart (4-2) sur un tir frappé de Sidney Crosby. Quelques secondes plus tard, Wilson a déjoué Bobrovsky d’un tir du revers.

La troupe de John Tortorella avait évité l’élimination mardi, l’emportant 5-4.

Encore une fois, les Penguins ont profité d’une performance du tonnerre de Fleury pour se sauver avec la victoire.

Lorsque Rust a marqué à moins de trois minutes d’écart au deuxième engagement — deux buts sur des retours frappés du revers — les Penguins semblaient en contrôle.

Les Blue Jackets ont tenté de se rattraper en inscrivant deux buts rapides, mais n’ont pu profiter de leur avantage numérique pour égaler la marque.

Les Penguins profiteront de quelques jours de repos avant d’entamer le deuxième tour des séries.