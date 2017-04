MONTE-CARLO — Albert Ramos-Vinolas a remporté les quatre derniers jeux de son duel face à la cinquième tête de série Marin Cilic pour signer une victoire de 6-2, 6-7 (5), 6-2 et atteindre les demi-finales du Masters de Monte-Carlo.

Le Croate semblait pourtant en contrôle après avoir inscrit un bris en début de troisième manche. Mais l’Espagnol est venu de l’arrière pour mettre la table à un affrontement contre le vainqueur du match opposant le Français Lucas Pouille, no 11, à l’Uruguayen Pablo Cuevas, tête de série no 16. Les deux tennismen s’affronteront plus tard vendredi.

Les quatre quarts de finale opposeront le champion en titre Rafael Nadal (no 4) à Diego Schwartzman la deuxième tête de série Djokovic au Belge David Goffin, classé 10e.

Ramos-Vinolas a eu besoin de plus de 150 minutes pour l’emporter, mais il aurait pu le faire plus rapidement, lui qui menait 5-3 au bris d’égalité de la deuxième manche.

L’Espagnol l’a emporté dès sa première balle de match, quand Cilic a commis une double faute.