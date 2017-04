BRISTOL, Tenn. — Kyle Larson s’élancera de la première place sur la grille de départ en vertu de son classement au championnat, après que la séance de qualifications ait été annulée au Bristol Motor Speedway vendredi.

Larson avait triomphé à Fontana après avoir pris le départ de la pole position à bord de sa Chevrolet no 42, et il s’était de nouveau retrouvé en tête de peloton au départ une semaine plus tard à Martinsville. Il a terminé cinq fois sur l’une des deux premières marches du podium en sept courses de la série NASCAR cette saison.

Chase Elliott sera à ses côtés sur la première ligne lorsque la course se mettra en branle dimanche. Martin Truex fils, Brad Keselowski et Joey Logano ont complété dans l’ordre le top-5.

Il s’agira de la première course après la première pause d’une semaine cette saison en NASCAR.

La série a choisi de ne pas tenir de séance de qualifications vendredi en raison de la pluie qui a balayé la piste et qui pourrait provoquer d’autres maux de tête aux organisateurs ce week-end.