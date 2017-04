WINDSOR, Ont. — Les Québécoises Jennifer Abel et Mélissa Citrini-Beaulieu ont remporté la médaille d’argent en Série mondiale de plongeon, vendredi.

Le séjour à Windsor est la quatrième et dernière étape de ces événements.

Les Chinoises Shi Tingmao et Chang Yani ont décroché les grands honneurs avec 310,80 points.

Abel, de Laval, et Citrini-Beaulieu, de Saint-Constant, ont récolté 305,52 points, tandis que les Australiennes Esther Qin et Anabelle Smith ont reçu 299,70 points.

«Le dernier plongeon était décisif et nous avons bien réagi. Il n’a pas manqué grand-chose», a raconté Citrini-Beaulieu qui a réalisé avec sa partenaire sa meilleure performance en Séries mondiales pour le classement.

Citrini-Beaulieu et Abel ont profité d’une erreur des Chinoises pour prendre provisoirement la tête au terme du quatrième plongeon, mais ces dernières ont su reprendre l’avantage à leur dernier passage sur le tremplin.

« C’était impressionnant quand même d’être premières après les quatre premiers plongeons. C’est une situation qui arrive rarement, mais nous avons été capables de rester concentrées malgré l’enjeu. »

À la tour de 10 m, Meaghan Benfeito et Caeli McKay ont terminé au pied du podium avec un pointage de 293,82. Un peu moins de cinq points séparaient les deux plongeuses canadiennes de la médaille de bronze.

L’épreuve a été remportée par les Chinoises Si Yajie et Ren Qian (336,66), devant les Malaisiennes Pandelela Pamg et Nur Dhabitah Binti Sabri (298,80). Les Britanniques Tonia Couch et Lois Toulson ont complété le top 3 avec la note de 298,62.

Chez les hommes, Philippe Gagné et François Imbeau-Dulac ont dû s’arrêter après trois plongeons au 3 mètres synchro. Ennuyé par une blessure au dos depuis quelques semaines déjà, Gagné ne pouvait poursuivre la compétition.

La Séries mondiale va se poursuivre jusqu’à dimanche à Windsor.