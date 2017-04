PHILADELPHIE — Cesar Hernandez a cogné trois coups sûrs et marqué deux fois dans une victoire de 4-3 des Phillies de Philadelphie contre les Braves d’Atlanta, vendredi.

Le premier frappeur des Phillies a inscrit le dernier point des siens sur un optionnel de Maikel Franco, en septième.

Jeremy Hellickson (3-0) n’a donné que deux points et trois coups sûrs en sept manches. Il a retiré cinq frappeurs au bâton et n’a pas donné de but sur balles, abaissant sa moyenne à 1,88.

Joaquin Benoit a lancé en huitième, puis Hector Neris a mérité un deuxième sauvetage.

Freddie Freeman et Adonis Garcia ont frappé des circuit pour les Braves, qui ont perdu leurs quatre derniers matches.

Freeman est à égalité au deuxième rang des majeures avec sept longues balles.

Bartolo Colon (1-2) a permis quatre points et 11 coups sûrs en sept manches.

Yankees 3 Pirates 6

En avance 4-0 après deux manches, les Pirates de Pittsburgh ont gardé le cap et cheminé vers un gain de 6-3 face aux Yankees de New York.

Jordy Mercer et Josh Bell ont cogné des circuits pour les Pirates, qui mettaient fin à une série de trois défaites.

Le gain est allé au releveur Juan Nicasio (1-2), avec Tony Watson préservant la victoire.

Jacoby Ellsbury a frappé trois simples dans une cause perdante, volant aussi deux buts. CC Sabathia (2-1) a permis quatre points en cinq matches.