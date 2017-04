BALTIMORE — Dylan Bundy n’a donné que six coups sûrs en plus de sept manches de travail, Manny Machado a étiré les bras et les Orioles de Baltimore ont blanchi les Red Sox de Boston 2-0, vendredi soir.

Il s’agissait de la septième victoire des Orioles à leurs neuf dernières parties. Ils revendiquent le meilleur dossier des Majeures (11-4).

Le joueur de deuxième but des Red Sox, Dustin Pedroia, a dû être escorté hors du terrain en fin de huitième manche après s’être blessé à un genou. La blessure est survenue quand Machado a glissé au deuxième coussin et il a involontairement atteint Pedroia avec ses crampons. Pablo Sandoval a remplacé Pedroia au deuxième but.

Bundy (3-1) a retiré trois frappeurs sur des prises et il a donné un but sur balles.

Brad Brach a été parfait en neuvième manche et il a enregistré un troisième sauvetage cette saison.

Le partant des Red Sox, Drew Pomeranz (1-1), a concédé deux points et cinq coups sûrs en cinq manches et un tiers au monticule. Il s’agissait d’un premier départ pour lui au Camden Yards.