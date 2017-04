OTTAWA — Sean Kuraly a inscrit son deuxième but du match en deuxième prolongation et les Bruins de Boston ont défait les Sénateurs d’Ottawa 3-2, vendredi soir, pour éviter l’élimination.

Les Sénateurs mènent toutefois la série 3-2 et ils auront une autre occasion d’en finir dimanche, au TD Garden de Boston.

Kuraly a marqué le but vainqueur à 10:19 de la deuxième prolongation, ébranlant non seulement les Sénateurs, mais les 19 209 spectateurs présents au Centre Canadian Tire.

David Pastrnak a aussi touché la cible pour les Bruins. Tuukka Rask a réalisé 41 arrêts dans la victoire.

Mark Stone et Jean-Gabriel Pageau ont enfilé l’aiguille pour les Sénateurs, qui ont vu Craig Anderson stopper 36 rondelles.

Les Bruins ont obtenu les meilleures occasions de mettre fin à la rencontre lors de la première période de prolongation.

Ils n’ont pas réussi à profiter d’un avantage numérique et quelques instants plus tard, les arbitres ont refusé un but de Noel Acciari en raison d’une obstruction envers Anderson.

Les Sénateurs ont quant à eux raté deux très bonnes occasions en troisième période, alors que les Bruins ont écopé une pénalité pour avoir retardé le match et une autre pour avoir eu trop de joueurs sur la patinoire dans les six dernières minutes de l’engagement. La troupe de Guy Boucher n’a décoché que deux tirs pendant cette séquence.

En retard 2-0 en deuxième période, les Bruins ont trouvé le fond du filet deux fois pour ramener les deux formations à la case départ.

Les locaux avaient réussi à doubler leur avance dès la 30e seconde du deuxième vingt, quand Pageau a surpris la défensive des Bruins avant de battre Rask entre les jambières lors d’une échappée.

Brad Marchand a aidé son équipe à réduire l’écart lorsqu’il a refilé la rondelle à Pastrnak, qui a trompé la vigilance d’Anderson à 8:40.

Un peu plus de huit minutes plus tard, Kuraly a marqué un premier but en carrière dans la LNH. Installé derrière le filet, il a tenté de battre de vitesse Anderson et la rondelle a touché un défenseur avant de traverser la ligne rouge.