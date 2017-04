TOKYO — Mai Mihara a terminé deuxième du programme libre féminin samedi et permis au Japon de s’emparer du Trophée mondial de patinage artistique par équipes.

L’adolescente de 17 ans, qui a triomphé aux Championnats des quatre continents, a obtenu un score de 146,71 points, tandis que sa compatriote Wakaba Higuchi terminait troisième avec 145,30 points.

Gabrielle Daleman, de Newmarket, en Ontario, a abouti au pied du podium avec 142,41 points, tandis qu’Alaine Chartrand, de Prescott, en Ontario, a fini 11e.

Le Japon s’est ainsi assuré le titre en vertu d’une récolte de 109 points de classement. La Russie a terminé deuxième avec 105, devant les États-Unis (97) et le Canada (87).

La performance de Mihara au son de ‘Cendrillon’ a mis en scène sept triples sauts et d’excellents tourniquets.

Puisque Mao Asada a annoncé sa retraite plus tôt ce mois-ci, la capitaine du Japon, Kana Muramoto, s’est dite encouragée par les excellentes performances de ses jeunes patineurs.

Au son de ‘Extremely Loud & Incredibly Close’, la Russe Evgenia Medvedeva a réussi sept triples sauts, parmi lesquels se trouvaient deux combinaisons triple-triple, pour se hisser seule en tête du programme libre. La patineuse âgée de 17 ans, deux fois championne du monde, a signé un nouveau record en vertu d’une récolte de 160,46 points.

Sa compatriote Elena Radionova s’est également signalée sur les airs de ‘Tosca’, mais elle a chuté en effectuant un double axel. La double médaillée d’argent aux Championnats européens a terminé cinquième, avec 137,08 points.

Les Français Vanessa James et Morgan Ciprès ont triomphé lors du programme libre chez les couples, avec 146,87 points. Ils ont battu dans l’ordre les Russes Evgenia Tarasova et Vladimir Morozov (142,30) et les Chinois Peng Cheng et Jin Yang (133,13).

Kirsten Moore-Towers, de St. Catharines, en Ontario, et Michael Marinaro, de Sarnia, en Ontario, ont pris le quatrième rang avec 130,09 points.