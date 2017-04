MINSK, Biélorussie — Timea Bacsinszky a vaincu Aryna Sabalenka en sets consécutifs pour permettre à la Suisse de créer l’égalité 1-1 dans son duel de demi-finale de la Fed Cup contre le Bélarus, samedi.

Bacsinszky a profité des 50 fautes directes de la joueuse âgée de 19 ans pour l’emporter 6-4, 7-5.

Cette victoire a annulé celle d’Aliaksandra Sasnovich, qui avait surpris Viktorija Golubic pour donner les devants 1-0 au Bélarus plus tôt samedi.

Le style agressif de Sasnovich, qui a réussi 36 coups gagnants contre seulement 22 pour son adversaire, lui a permis de sortir gagnante de ce match qui a duré près de trois heures et s’est terminé 6-3, 5-7, 7-5.

Puisque l’ex-no 1 mondiale Victoria Azarenka est en congé sabbatique afin de s’occuper de son premier enfant, Sasnovich est la seule membre de l’équipe du Bélarus à se trouver parmi le top-100 — elle vient au 96e échelon mondial. Golubic pointe au 54e rang.

Sasnovich affrontera Bacsinszky dans le premier match de simple inversé dimanche, puis Sabalenka croisera le fer avec Golubic. Il y aura ensuite un match de double entre la paire biélorusse formée de Olga Govortsova et Vera Lapko et celle suisse de Martina Hingis et Belinda Bencic.

La Suisse espère atteindre sa deuxième finale de la Fed Cup après s’être inclinée devant l’Espagne en 1998, tandis que le Bélarus a accédé aux demi-finales pour la première fois de son histoire.

Nastase pète les plombs

Le capitaine de l’équipe roumaine, Ilie Nastase, a été expulsé du stade qui accueillait le duel éliminatoire du groupe mondial II de la Fed Cup contre le Royaume-Uni après avoir émis des commentaires agressifs qui ont contraint l’affrontement à être interrompu.

Tandis que la Britannique Johanna Konta menait 6-2, 1-2 contre Sorana Cirstea, Nastase s’est mis à se plaindre des bruits provenant de la foule. L’ex-no 1 mondial, qui est maintenant âgé de 70 ans, a ensuite invectivé Konta, la capitaine de l’équipe britannique Anne Keothavong et l’arbitre du match.

Nastase a été expulsé du court par l’arbitre Andreas Egli et, après s’être assis dans les gradins, il a été escorté vers le vestiaire de l’équipe roumaine.

Le match a éventuellement repris entre Konta et Cirstea, et la Britannique a gagné cinq jeux consécutifs, en route vers une victoire de 6-2, 6-3 qui a porté le duel à égalité 1-1.