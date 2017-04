OTTAWA — Les Sénateurs d’Ottawa transportaient un bagage supplémentaire lors de leur vol en direction de Boston, samedi après-midi.

La formation ontarienne a eu la chance d’éliminer les Bruins de Boston, vendredi, lors du cinquième match de la série, mais s’est plutôt inclinée 3-2 lors de la deuxième période de prolongation, leur permettant de revenir de l’arrière.

Les Sénateurs mènent la série 3-2 et tenteront à nouveau d’éliminer leurs adversaires dimanche.

«J’ai dit à mes joueurs qu’il était important que tout le monde puisse se remettre rapidement du match précédent, a expliqué l’entraîneur-chef des Sénateurs, Guy Boucher. Il n’y a pas de temps à perdre à ruminer entre deux matchs.»

Une source d’inquiétude chez les Sénateurs pourrait provenir de leur incapacité à conserver une avance. Les Bruins ont réussi à combler un important déficit de 3-0 lors du troisième affrontement et de 2-0 lors de la dernière rencontre, pour forcer une période supplémentaire.

«Ils sont bons et je crois qu’ils ont réussi à le prouver tout au long de cette série, a dit le défenseur Erik Karlsson. Ils nous ont compliqué la tâche. Les matches ont été serrés. Toutes les rencontres se sont terminées avec un écart d’un seul but, donc nous savons qu’ils ne lâcheront pas le morceau facilement. Nous ne baisserons pas les bras non plus.»

«Peu importe si nous prenons les devants ou non, nous devrons jouer de la même façon que nous l’avons fait et nous savons que ce ne sera pas facile. Nous ne nous attendions pas à gagner quatre matchs d’affilée, même si nous avons fait tout ce qui était en notre pouvoir et nous avions la chance de remporter la série.»

Physiquement, les deux équipes seront mises à l’épreuve. L’affrontement de vendredi a duré quatre heures et six minutes, avant que Sean Kuraly ne trouve le fond du filet à 10:19 de la deuxième période de prolongation. Le défenseur Zdeno Chara a été le joueur le plus utilisé du côté des Bruins, avec 36:46 de temps de jeu. Chez les Sénateurs, Karlsson a monté la garde durant 41:51.

Avec la rencontre qui sera disputée à compter de 15h00 dimanche, les joueurs sont conscients que la fatigue pourrait être un facteur.

«Nous devrons garder les choses simples et limiter les erreurs durant la première période et continuer ainsi jusqu’à la toute fin, a affirmé l’attaquant des Sénateurs Mike Hoffman. Je crois que ce sera la clé.»

Les Sénateurs sont invaincus au TD Garden cette saison. Ils ont remporté leurs deux matchs de la saison régulière et les deux premières rencontres sur la route dans cette série.

«Oui, nous avons remporté des matchs ici, mais ce sera différent dimanche, a soutenu Marc Methot. Avec potentiellement d’autres matchs à disputer en séries, nous aimerions terminer celle-ci le plus rapidement possible.»

«Je crois que nous sommes en bonne position, a-t-il ajouté. Nous avons les devants et j’aime croire qu’il leur reste encore beaucoup de pression sur les épaules, mais ils n’ont également rien à perdre.»

Les Sénateurs pourraient apporter quelques changements à leur formation.Viktor Stalberg a quitté la rencontre lors de la première période de prolongation et n’a pas effectué de retour. Son état sera évalué quotidiennement.

Le cas de Tom Pyatt (haut du corps), qui a été blessé lors du troisième match demeure toujours en suspend, tout comme le défenseur Mark Borowiecki, qui a subie une blessure au bas du corps lors de la deuxième rencontre.