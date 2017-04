WINDSOR, Ont. — Meaghan Benfeito et Vincent Riendeau sont montés sur la deuxième marche du podium du 10 m synchro mixte en Série mondiale de plongeon, samedi.

Également en action au 10 m individuel, la Montréalaise a fini au cinquième rang.

«Ç’a super bien été pour nous, a dit Benfeito. Nous avons eu de la difficulté cette saison, mais c’était important d’essayer de faire une bonne performance à la maison et on a donné tout ce qu’on avait. On ne pratique pas beaucoup le synchro mixte à l’entraînement, car je me concentre surtout sur le synchro avec Caeli (McKay).»

Les Québécois ont offert une belle prestation tout au long des cinq tours au cours desquels ils ont su éviter les erreurs majeures.

Ceux qui ont inscrit 314,82 points devront cependant travailler à améliorer leur synchronisme s’ils veulent réduire l’écart qui les sépare des Chinois Lian Jie et Lian Junjie, premiers à 344,37 points. La paire australienne formée de Melissa Wu et Domonic Bedggood (314,04 points) a soufflé dans le cou des Québécois pour finir en troisième place à seulement 0,78 point du deuxième rang.

En finale individuelle de la tour, Benfeito a fini cinquième avec une récolte de 346,50 points. La Chinoise Si Yajie (390,60 points) s’est imposée devant l’Australienne Melissa Wu (384,00 points) et la Chinoise Ren Qian (360,70 points). Notons que Yajie a obtenu le meilleur pointage à quatre des cinq rondes du concours.

Benfeito, double médaillée de bronze des Jeux olympiques de Rio, a commencé la compétition en force alors qu’elle a pris les commandes du classement au premier tour. Son deuxième plongeon, où elle a raté son entrée à l’eau en raison d’une trop grande rotation, l’a pénalisée au pointage et elle n’a obtenu que 42,00 points.

«Le deuxième m’a fait perdre beaucoup, beaucoup de points et ça m’a coûté le podium. En temps normal, c’est un plongeon que j’exécute bien et je l’avais réussi en ronde préliminaire. J’ai réussi à me reprendre et à quand même me battre pour une médaille. Je n’ai pas abandonné et mon dernier plongeon était un de mes meilleurs depuis les Jeux (de Rio).»

La Montréalaise ne plongera pas dimanche et profitera d’une semaine de congé avant de reprendre sa préparation en vue des Championnats du monde qui auront lieu à Budapest cet été.

Plus tôt dans la journée, au tremplin de 3 m, François Imbeau-Dulac a été éliminé en demi-finales. Il a terminé quatrième de sa vague avec 414,85 points. Seuls les trois premiers plongeurs avançaient au tour suivant.

Le 3 mètres féminin, le 10 mètres masculin et le 3 mètres synchro mixte seront disputés dimanche.