NEW YORK — Difficile de gagner une série quand vous marquez 11 buts en six matchs. L’offensive du Canadien a été muselée par Henrik Lundqvist et les Rangers. Mais d’un autre côté, le gardien du Tricolore Carey Price a accordé un seul but de plus que son rival.

«Si c’était la situation inverse, est-ce qu’on dirait que nous sommes bons, a rétorqué l’entraîneur-chef Claude Julien quand il a été questionné sur les insuccès de son offensive à la suite de l’élimination de sa troupe, samedi. C’est ça les séries, c’est une question de centimètres. Une petite erreur peut s’avérer très coûteuse.»

«Nous avons obtenu des chances, mais nous avons manqué de finition.»

Le capitaine du Canadien, Max Pacioretty, a été le premier à reconnaître qu’il n’en avait pas assez fait. Auteur de 35 buts pendant la saison, Pacioretty a été incapable de faire bouger les cordages pendant la série.

«Mon travail est de profiter de mes occasions et je ne l’ai pas fait. Je prends l’entière responsabilité pour ne pas avoir marqué pendant la série. Mais les chances étaient là.»

Avant la série, la défensive des Rangers avait été qualifiée par plusieurs de lente et vieillissante. Cependant, les Dan Girardi, Marc Staal et compagnie ont peut-être fini par avoir les attaquants du Tricolore à l’usure grâce à leurs nombreux coups d’épaule.

«C’est ça le hockey des séries, a rappelé Brendan Gallagher, qui a récolté un but et deux aides face aux Rangers. Nous affrontions une bonne équipe et nous savions que ce serait difficile. Nous nous étions préparés pour ce genre de batailles, mais c’est décevant de ne pas avoir profité un peu plus de nos occasions.»

Les insuccès de l’offensive ont réduit la marge d’erreur de Price devant le filet du Bleu-blanc-rouge. Price s’est toutefois porté à la défense de son capitaine et de ses coéquipiers.

«Ce n’est pas la faute d’un seul individu, a insisté Price. Nous aurions tous aimé en donner un peu plus.»

«Mais c’est ça le hockey en gros. À ce temps-ci de l’année, nous coupons les cheveux en quatre. Nous avons l’impression d’avoir manqué de chance pendant toute la série. Mais les Rangers ont bien joué et ils méritent la victoire.»