SAN JOSE, Calif. — Leon Draisaitl et Anton Slepyshev ont donné les devants 2-0 aux Oilers en deuxième période et Connor McDavid a complété la marque dans un filet désert en fin de rencontre.

Patrick Marleau a réduit l’écart 2-1 pour les Sharks, mais c’était trop peu trop tard.

Leon Draisaitl et Anton Slepyshev ont marqué deux buts en échappée à moins d’une minute d’écart en deuxième période et les Oilers d’Edmonton ont battu les Sharks de San Jose 3-1, en plus d’avancer au second tour des séries.

Connor McDavid a complété la marque dans un filet désert en fin de rencontre et Cam Talbot a réalisé 26 arrêts pour permettre aux Oilers de mettre un terme à leur série quart de finale de l’Association Ouest en six rencontres.

Ils affronteront les Ducks d’Anaheim lors de la prochaine série.

La troupe de Todd McLellan a rapidement pris les choses en main au retour du premier entracte en prenant les devants 2-0, avec moins de deux minutes de jouées au deuxième engagement.

Patrick Marleau a été le seul à répliquer du côté des Sharks.

Les Oilers se sont qualifiés en série pour la première fois depuis 2006, alors que les Sharks avaient pour mission de défendre leur titre de champion de l’Association Ouest, eux qui ont participé à la finale de la Coupe Stanley pour la première fois il y a un an.

Les trois premières minutes de la deuxième période ont été un reflet parfait de l’allure globale de la rencontre, avec les Oilers qui profitaient des opportunités offertes, tandis que les Sharks étaient incapables de capitaliser en plusieurs occasions.

Le tir de Justin Braun, bloqué par Oscar Klefbom, a permis à Draisaitl de récupérer la rondelle pour s’échapper. Il a ensuite déjoué Martin Jones d’un tir des poignets pour permettre aux Oilers de prendre les devants 1-0.

Quelques secondes plus tard, le défenseur Paul Martin n’a pu capter la passe de Chris Tierney à la pointe. Slepyshev en a profité pour s’amener seul devant Jones et a fait mouche pour la deuxième fois en moins de 60 secondes pour procurer une avance de deux buts aux visiteurs.

Les Sharks ont immédiatement rebondi cumulant deux bonnes chances de marquer — la première sur un deux contre un impliquant Logan Couture et Marcus Sorensen et la deuxième alors que Marleau a décoché un tir sur une passe de Joe Thornton — mais n’ont pas réussi à capitaliser sur leurs chances en or.

Marleau a réussi à réduire l’écart 2-1 à 12:12 de la troisième période. Les Sharks sont presque parvenus à créer l’égalité quelques minutes plus tard alors qu’ils profitaient d’un avantage numérique, mais le tir de Joe Pavelski a touché la barre horizontale sans toutefois se faufiler.

Jones a repoussé 18 des 20 tirs dirigés vers lui.

La série demie-finale de l’Association Ouest entre les Oilers et les Ducks débutera au Honda Center, à Anaheim. Les Oilers ont remporté trois des cinq duels entre les deux équipes en saison régulière et le plus récent de ceux-ci par la marque de 3-2 en prolongation.

Note aux lecteurs: Coquille dernier para