MONTRÉAL — Si la jeunesse du Canada a pu soulever des questions avant sa rencontre de barrage du groupe mondial II de la Fed Cup contre le Kazakhstan, les doutes se sont rapidement dissipés à la suite des duels de samedi.

À l’aube de la deuxième journée de compétition, dimanche après-midi, les deux nations se retrouvaient à égalité 1-1 et ce n’est pas le capitaine de la formation canadienne, Sylvain Bruneau, qui allait s’en plaindre.

«Je suis satisfait du résultat, a-t-il fait savoir. Les deux premiers matchs ont été difficiles et il n’y a rien de gagné. Je suis surtout satisfait du jeu de Bianca [Andreescu] et de Françoise [Abanda]. Leurs deux affrontements ont été très différents, mais elles ont respecté le plan de match. Il y aura d’autres duels importants dimanche.»

C’est Abanda qui a commencé le bal, dimanche midi, face à Yulia Putintseva tandis qu’Andreescu croisera le fer avec Yaroslava Shvedova. Peu importe l’issue de ces deux matchs, les Canadiennes Gabriela Dabrowski et Katherine Sebov sauteront sur le terrain en fin de journée pour affronter Shvedova et Galina Voskoboeva.

Le Canada a amorcé cette série au meilleur de cinq matchs en tant que négligé, notamment en raison de sa jeune formation, mais aussi parce que le Kazakhstan compte dans ses rangs deux joueuses classées dans le top-50 mondial.

Ça n’a toutefois pas empêché Andreescu, classée au 188e rang, de vendre chèrement sa peau en trois manches contre Putintseva (31e) et Abanda (186e) de vaincre aisément Shvedova (48e) en deux manches, samedi.

«Sur papier, nous sommes négligées et nous sommes loin du Kazakhstan, mais j’ai confiance en Françoise et Bianca, a insisté Bruneau. Leur classement élevé ne reflète en rien la qualité de leur tennis. Elles peuvent obtenir de bons résultats contre des joueuses de haut niveau. C’est excitant de pouvoir montrer ce niveau de compétition à la Fed Cup et ça ne peut qu’être bon pour le Canada.»

Avec un peu de chance et un peu plus d’expérience, l’équipe canadienne aurait même pu terminer la première journée d’activités avec une avance de 2-0. Ce résultat aurait cependant pris tout le monde par surprise, y compris le capitaine du Canada.

«La victoire à ce tournoi est importante, mais ç’aurait été prétentieux de dire que je pensais terminer la journée de samedi en avance 2-0, a affirmé Bruneau. Je voulais que nos joueuses offrent le meilleur tennis possible et elles l’ont fait. Je savais qu’elles affrontaient deux joueuses dans le top-50 et ce sera encore le cas aujourd’hui (dimanche). Il faut garder notre concentration sur ce qui s’en vient.»